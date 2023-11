Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, i-a dat, luni, replica lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, care, intr-o declarație de presa, a criticat modul in care PSD a propus creșterea cu 40% a pensiilor incepand din septembrie 2024 și i-a acuzat pe social-democrați de „prosteala”. „Sunt…

- Șeful PNL se pregatește de „trageri”! Nicolae Ciuca a ales fasolea, vineri, intr-o piața alimentara, deși Rareș Bogdan il imbia cu verdețuri. Conducerea PNL a inaugurat cu fast noua piața agroalimentara din Șimleul Silvaniei, o investiție de peste 8 milioane de euro facuta de primarul pnl de acolo,…

- Alpha Services and Holdings și UniCredit au agreat condițiile financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank Romania și Alpha Bank Romania, ca parte a unui parteneriat strategic la nivel internațional. Fuziunea dintre Fuziunea dintre Alpha Bank Romania și UniCredit Romania conduce la crearea celei…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- PNL o sa zdrobeasca AUR la viitoarele alegeri. Este promisiunea facuta de Rareș Bogdan intr-un interviu la DCNews, in condițiile in care cele doua partide sunt extrem de aproape in sondajele de opinie. Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, spune ca nu se teme de sondajele in care partidul AUR este…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni, la intrarea in sedinta coalitiei, la sediul Guvernului, ca PNL nu va iesit de la guvernare dar ”vor fi extrem de duri, incepand de acum si trebuie sa fie tratati pe pihgbibior de egalitate, pentru ca nu mai accepta niciun fel de atac si niciun…

- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

- Rareș Bogdan s-a plimbat cu mașina de „amarat” a protestatarului Marian Ceaușescu și a primit in dar o statuie cu Pinocchio, dupa ședința de la sediul PNL. Europarlamentarul a fost așteptat la ieșirea din sediul partidului de protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a adus in dar o statuie cu Pinocchio.…