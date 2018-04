Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, joi, propunerile parlamentarilor Puterii pentru modificarea Codurilor Penale, sustinand ca unele erau necesare si sunt bune, dar altele sunt inacceptabile. "Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislatiei,…

- Unele dintre propunerile pentru modificarea Codurilor penale sunt absolut inacceptabile, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. El a mai spus ca „este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu destinatie pentru unele persoane care acum ocupa pozitii de decizie chiar in Parlament”.…

- Vicepremierul Paul Stanescu anunța restructurarea SPP. ”Avem in plan lucrul asta, sa restructuram acest serviciu”, a spus Paul Stanescu la Antena 3. Vicepremierul este cel care a venit primul cu acuzații grave la adresa șefului Serviciului Roman de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu, in urma carora atat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune "demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spațiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protecție și Paza. Regret ca aceasta polemica privește o instituție de ale carei servicii am beneficiat inca de la inființarea ei, și care s-a comportat ireproșabil in toți acești ani,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…