Stiri pe aceeasi tema

- PSD a propus un plan de combatere a COVID-19 care are ca obiectiv reducereaa transmiterii virusului si protejarea persoanelor cele mai vulnerabile. PSD propun infiintarea unui centru de comunicare integrat COVID-19 si testarea tuturor indivizilor, indiferent de simptome, in locurile cu incidenta ridicata.

- Tot sistemul sanitar este in corzi in aceste zile, cand cazurile de imbolnavire inregistrate sunt din ce in ce mai multe. Rata de infecție cu COVID in municipiul Bacau a ajuns la 3,40 la mia de locuitori, iar pe județ la 1,70 la mie. Numarul real de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Subprefectul Irina Munteanu a fost confirmata cu noul coronavirus miercuri, 7 octombire, dupa ce și-a pierdut gustul și mirosul. De asemenea, fiul acesteia a fost la rândul lui testat pozitiv, fiind asimptomatic. „Ieri, 07.10.2020,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, noul Cod Silvic, care prevede mai multe modificari prin care ar trebui sancționate mai aspru taierile ilegale și violențele impotriva padurarilor, scrie digi24.ro. Potrivit actului normativ adoptat de Parlament și promulgat de președinte, furtul de arbori…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi ca persoanele care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 sa fie testate indiferent daca prezinta sau nu simptome, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Virgil Guran, consilierul prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat miercuri intr-o conferința de presa la sediul PNL Dambovița ca pentru majoritatea persoanelor infectate cu SARS-COV-2 „o raceala este mai grea de dus decat acest virus”. „Și intotdeanuna uitați-va la statistici la oamenii din terapie…

- Cele sapte judete din Romania sunt: Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis. Acestea au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv din 7 august, potrivit unui comunicat MAE. Citeste si: Grecia inchide frontierele…

- Județele Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis au fost incluse de autoritațile germane pe lista zonelor de risc, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).“Autoritatile Republicii Federale Germania au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul german, ca urmare a actualizarii…