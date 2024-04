Un medicament-speranță pentru pacienții diagnosticați cu o formă de cancer pulmonar agresiv Un medicament, conceput de compania AstraZeneca, și-a dovedit eficacitatea in cazul unei forme agresive de cancer pulmonar. Acest medicament contribuie la prelugirea vieții pacienților diagnosticați cu aceasta forma de cancer agresiv. Este prima imunoterapie, care potrivit studiilor, indeplinește doua obiective majore. Intr-un studiu de faza avansata, medicamentul a contribuit semnificativ statistic și semnificativ clinic atat in privința ratei globale de supraviețuire, cat și in privința incetinirii evoluției cancerului, in cazul pacienților la care boala nu s-a agravat dupa chimioterapie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

