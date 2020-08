Stiri pe aceeasi tema

- PMP solicita presedintelui interimar al PSD Marcel Ciolacu, in calitatea acestuia de lider politic, pe de-o parte, si de presedinte al Camerei Deputatilor, pe de alta parte, ca trebuie sa respecte legile Romaniei, in litera si spiritul lor, indiferent daca interesele de grup ii dicteaza altfel. Astfel,…

- Sorin Grindeanu a anunțat ca se intoarce in politica și ca va candida la Congresul PSD, din 22 august, pentru un post de prim-vicepreședinte, potrivit site-ului expressdebanat.ro. ”Imi depun candidatura pentru prim-vicepreședinte pentru ca am luat decizia sa ma reintorc in politica intr-o echipa din…

- Informațiile false privind coronavirusul și efectele acestuia circula peste tot. Numarul reclamațiilor inregistrate la ANCOM in prima jumatate a anului a crescut cu 64 % fața de aceeași perioada din 2019, anunța instituția. Au fost peste 2.400 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) incepe, in toamna, o campanie de informare pentru a explica tehnologia 5G. Anunțul a fost facut de Sorin Grindeanu, președintele ANCOM. „In aceasta toamna o sa dam drumul la o campanie de informare pentru a explica mai…

- AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE IN COMUNICAȚII, cu sediul in București, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3; e-mail: [email protected], web: www.ancom.ro, in calitate de autoritate contractanta. OBIECTUL PROCEDURII:Achiziția unui imobil cu destinația de sediu central pentru Autoritatea…