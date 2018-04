Stiri pe aceeasi tema

- DE LA OVATII,LA RASTIGNIRE…Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a slujit Sfanta Liturghie in biserica localitatii Vadurile, parohia Iana, protopopiatul Barlad, in Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfintitul Parinte Ignatie a citit rugaciunea de sfintire…

- In pastorala intitulata “Invierea Domnului – samanța vieții intr-o cultura a morții”, episcopul Hușilor critica societatea actuala, politicienii romani, presa și, totodata, condamna avortul. Episcopul Hușilor, Prea Sfințitul (PS) Ignatie, vorbește, in pastorala sa de Paște, intitulata “Invierea Domnului…

- SLUJBA IMPORTANTA…PS Ignatie, cel mai indragit Episcop al Husilor va sluji astazi la Biserica „Sf. Dumitru” din localiate (cea de langa Primaria Barlad). Lacasul de cult are astazi Hramul Bisericii, de sarbatoarea celor 40 de Mucenici. PS Ignatie va sluji alaturi de parohul bisericii, preotul Razvan…

- Marti, 6 martie 2018, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, va sustine la Bucuresti, la invitatia Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi Romani (ASCOR), conferinta cu tema „Smerenia, arta de a fi la locul tau”. Evenimentul, desfasurat cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel,…

- Cel mai nou show al Antenei 1, „Ie, Romanie” a fost un bun prilej pentru Andreea Balan sa faca o marturisire surprinzatoare. Blonda a spus ca și ea, la randul ei, a crescut la țara și a fost cu vaca la pascut.

- DRAGOSTE DE TARA Sute de barladeni au fost ieri in Statia CFR Barlad, unde au asteptat, alaturi de oficialitati, Trenul Unirii 2018, Trenul Centenarului care a circulat pe ruta Bucuresti – Iasi si retur. Alaturi de barladeni si de primarul lor, Dumitru Boros, a fost si PS Ignatie, Episcopul Husilor,…

- Interes la Budapesta pentru UBB Cluj Peste 400 de persoane au vizitat standul Universitatii Babes-Bolyai in cele trei zile ale Targului International Educatio desfasurat, in perioada 18-21 ianuarie 2017, la Budapesta. Reprezentanții Universitații Babeș-Bolyai au oferit informații cu privire la…

- In weekend, PS Ignatie, episcopul Hușilor, a sfințit sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Barlad, care a implinit 120 de ani de la inființare. Intre 20-22 ianuarie, conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” Barlad a organizat o serie de manifestari…