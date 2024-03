Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța a batut recordul pe platforma de divertisment TikTok. In doar patru ore de live, cantarețul de manele a incasat din donații și a ajuns la o suma la care unii doar viseaza. Ulterior, el a oferit și o prima reacție la Xtra Night Show. Iata ce a declarat!

- Care este prima reacție a lui Nicolae Guța, dupa ce a batut recordul pe TikTok. Manelistul a incasat din donații, in doar patru ore de live. Iata ce a marturisit cunoscutul cantareț, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Nicolae Guța a devenit viral și pe Tiktok, de curand. Ultimul live a fost, de departe, un real succes și i-a adus și o suma importanta in buzunare. Manelistul a dat și dedicații pentru fanii lui.

- E scandal mare intre Narcisa Balaban și Nicolae Guța. Cei doi foști parteneri iși arunca cuvinte dure, iar acum și manelistul vine cu reacția exclusiva pentru Spynews.ro, dupa ce mama copilului sau a facut acuzații la adresa lui. Ce ii transmite Nicolae Guța și ce spune cantarețul despre cea care i-a…

- Dupa ce a surprins pe toata lumea cu cererea in casatorie pentru noua iubita, Nicolae Guța a vorbit și despre relația pe care fiul lui, Alberto, o are. Iata care este relația pe care o are manelistul cu nora sa!

- Viața Andrei Volos și a lui Lele s-a schimbat radical de cand a aparut pe lume fiica lor și asta nu este tot. Manelistul și iubita lui au decis sa se mute și in casa noua, așa ca, s-au ocupat de amenajare inca de cand șatena era insarcinata.

- Teodora și Alex Marcu, foștii concurenți din sezonul 6 Insula Iubirii, au luat prin surprindere pe toata lumea cu un videoclip postat pe contul de TikTok. Iata cum arata cei doi la aproximativ doi ani de cand au devenit parinți.

- Este scandalul momentului in showbiz-ul romanesc, dupa ce Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel. Iata primele imagini cu manelistul și Roxana Dobre, dupa acuzațiile aduse!…