- Echipa Romaniei a obtinut medaliile de bronz in Cupa Mondiala de floreta pentru junioare pe echipe, desfasurata duminica in Sala ''Constantin Jude'' din Timisoara, potrivit Agerpres. Romania, in componenta Emilia Corbu, Andreea Dinca, Paula Radu, Teodora Sofran, a invins Franta in sferturi, cu 45-42,…

- SUA considera ca Rusia planuiește sa invadeze Ucraina "la inceputul anului 2022" cu aproximativ 175.000 de soldați - un semn al creșterii nivelului de alarma la Washington cu privire la intențiile Moscovei fața de țara vecina, scrie Financial Times. Un oficial al administrației Joe Biden a…

- China a testat o racheta hipersonica care poate lansa, la randul ei, un proiectil, o tehnologie pe care nici SUA nici Rusia nu o au in prezent, a informat luni, 22 noiembrie, Wall Street Journal. Confirmand informațiile publicate duminica de Financial Times, cotidianul american a raportat ca testul…

- Dupa testarea unei rachete hipersonice de catre China în august, generalul american John Hyten, numarul doi al Statului Major american, a declarat joi ca ritmul în care armata chineza îsi dezvolta capacitatile militare este "uimitor", în timp ce progresele militare…

- ”Ucraina ofera acest lucru Gazprom si traderilor europeni de gaze”, a spus Serghei Nikiforov. Oleksi Danilov, secretar al consiliului pentru aparare si securitate al Ucrainei, a declarat vineri, intr-un briefing de presa, ca Kievul este pregatit sa suplimenteze tranzitul anual de gaze catre Europa cu…

- Secretarul Apararii din SUA, Lloyd J. Austin, s-a intalnit astazi la București cu președintele roman Klaus Iohannis și cu ministrul apararii naționale Nicolae-Ionel Ciuca. Potrivit unui comunicat al Departamentului Apararii din SUA, in ambele intalniri, secretarul Austin a reafirmat angajamentul…

- Un grup de zece nave militare apartinand Chinei si Rusiei a traversat luni o stramtoare ingusta ce separa principala insula a Japoniei, Honshu, de insula Hokkaido, din nordul arhipelagului nipon, din motive necunoscute deocamdata, a declarat marti Ministerul japonez al Apararii, citat de Kyodo .

- Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a calificat Rusia drept un furnizor de gaze de incredere pentru Europa, explicind creșterea istorica a prețurilor la gaze prin situația de pe piața internaționala și specificind, de asemenea, diferențele dintre retorica și acțiunile SUA in ceea ce privește comerțul…