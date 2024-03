Stiri pe aceeasi tema

- A provoca „pierderi sistematice” fortelor ruse care ataca de-a lungul frontului pentru a continua sa castige teren in Ucraina este una dintre marile prioritati ucrainene pentru acest an, a explicat in discursul sau adresat natiunii in noaptea de miercuri spre joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna „ingerintelor” straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China si Rusia denunta cu…

- Anul 2024 va fi probabil unul dificil pentru Ucraina in lupta sa cu Rusia in 2024, a declarat marți directorul CIA, William Burns, afirmand totodata ca intreruperea ajutorului american pentru administratia de la Kiev ar fi o eroare de "proporții istorice", informeaza Rador Radio Romania.Intr-un articol…

- Posibila schimbare de regim in Statele Unite dar și cursul razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei ingrijoreaza țarile europene. Inca din primele zile ale razboiului inceput in urma cu doi ani, statele Uniunii Europene au inceput sa vorbeasca despre revenirea la economia de razboi. Printre…

- ”El va opera pe ruta maritima de Nord, va participa la cele mai importante programe de explorare si de cercetare in Arctica si va asigura livrarea de marfuri”, a anuntat viner Vladimir Putin, intr-un discurs sustinut pe o vreme inchisa la santierele navale la Marea Baltica de la Sankt Petersburg (nord-vest).…

- La Forumul Economic de la Davos, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a afirmat ca "in 2024 prioritatea este sa alungam Rusia de pe cer, fiindca cine controleaza cerul va stabili cand si cum se va incheia razboiul".„I-am invins (pe rusi) in 2022 pe pamant, i-am invins in 2023 pe mare si ne concentram…

- Astfel, in timpul unei intalniri desfașurate la Moscova in luna martie a anului 2023, Vladimir Putin i-a comunicat lui Xi Jinping ca Rusia "va angaja eforturi militare in Ucraina pentru o perioada de cel puțin cinci ani," potrivit publicației Nikkei Asia, care face referire la sursele sale, așa cum…