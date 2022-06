Stiri pe aceeasi tema

- Scoala romaneasca pierde elevi pe banda rulanta. Anul acesta se inregistreaza cei mai putini absolventi de liceu care sustin examenul de Bacalaureat de la Revolutie incoace. Expertii spun ca trebuie vazut in ce masura este vorba despre copii care nu mai vin la scoala si in ce masura e vorba despre „sindromul…

- In fața instanței din Grecia, unde incearca sa evite extradarea, Sorin Oprescu a spus ca viața lui e pusa in pericol daca ajunge in inchisoarea din Romania. In motivarea instanței din țara, care l-a condamnat pentru ca a luat mita, judecatorii descriu cum singurul moment in care serviciile de protecție…

- Catalin Francu, cunoscut inginer de software și unul dintre fondatorii platformei DEX online, a dat Ministerul Educației in judecata fiindca baiatul lui nu este acceptat in clasa pregatitoare, scrie Școala 9 . Acesta implinește 6 ani pe 3 ianuarie 2023, iar legea spune ca pot fi inscriși doar cei care…

- Polițistul care acționa in civil s-a deplasat impreuna cu un coleg la locul incidentului, dupa ce luni noapte, prin apel la 112, a fost semnalat un conflict in traficul din București, informeaza News.ro . Oamenii legii l-au depistat și identificat pe barbatul reclamat, care era insoțit de mai multe…

- Cainele, un labrador de doar patru ani și noua luni, a fost impușcat mortal, in plina strada, la numai 50 de metri de locuința familiei din localitatea Talmacel.Cand și-au gasit patrupedul fara suflare, stapanii au depus reclamație la Poliția Animalelor și au gasit și indicii despre autorii faptei,…

- Este incredibil ce se intampla la o scoala din Bucuresti. Regulamentul intern pedepseste aspru elevele care vin cu parul si unghiile vopsite, dar este mult mai bland cu cei cei care consuma droguri sau detin arme de foc. Scandalul a ajuns la urechile Inspectoratului Scolar care a trimis in control o…