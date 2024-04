Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, face publica viziunea sa despre București: in patru ani și-ar dori sa faca din Capitala Romaniei un „oraș in liniste și cochet” și in care locuitorii sa se simta bine. Cirstoiu recunoaște ca nu ar vrea, ca peste 4 ani, sa traiasca…

- Catalin Cirstoiu i-a raspuns luni lui Nicușor Dan, care a afirmat ca medicul, candidat comun al Coaliției la Primaria Capitalei, este controlat de PSD și ca nu iși va putea face propria campanie. Ce spune Catalin Cirstoiu despre principalii sai oponenți Managerul Spitalului Universitar de Urgența din…

- Catalin Cirstoiu și-a intrat in rolul de candidat PSD-PNL, pentru primaria București! La doar o zi dupa ce a fost anunțat oficial candidat pentru PMB, acesta a inceput un tur de forța in filialele din București. Surprinzator, a mers la o filiala PNL, la o ședința a PNL sector 4. Anunțul a fost facut…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi ca nu exclude o retragere din competitia pentru Primaria Capitalei a lui Cristian Popescu Piedone, mentionand ca acesta si Catalin Cirstoiu vor fi sustinuti de catre electoratul de stanga. „Este o alegere electorala intre un public de dreapta si un public…

- Gabriel Zetea a anunțat detaliul cu care Catalin Cirstoiu va caștiga Primaria Capitalei. Social - democratul spune ca victoria lui Catalin Cirstoiu e sigura și ca Nicușor Dan va fi istorie. Vom cuceri inimile bucureștenilor, e convins Zetea. Iata ce explica acestea despre lupta pentru PMBGabriel…

- Coaliția PSD-PNL merge la Capitala pe mana unui doctor. Catalin Cirstoiu, in prezent managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele doua partide la alegerile locale, in batalia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect, și mai apoi…

- Gabriela Firea a lansat duminica un atac la adresa PNL, in pline negocieri ale coaliției pentru desemnarea candidatului comun la Capitala. „Sunt convinsa ca bucureștenii știu ca orice candidat din partea PNL București este parte a politicii administrative dezastruoase din București. Oamenii nu pot fi…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…