- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, care a primit un loc pe lista coaliției la europarlamentare, a transmis marți seara ca ultimele luni au fost „apasatoare”, iar decizia coalitiei de guvernare cu privire la candidatii pentru Capitala este una clara si nu mai este timp „sa o disecam”.„Ai invins?…

- DECIZIE… Viceprimarul liberal Lucian Braniște va candida la alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Vaslui din partea Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut pe Facebook de catre organizația municipala PSD Vaslui. Lucian Braniște a fost racolat din PNL, in aceeași perioada…

- „Anunțul premierului potrivit caruia este pe aceeași linie cu poziția PNL de a nu crește taxe noi anul acesta a sublinia puterea și importanța prezenței PNL in coaliție și un pas in direcția buna. De asemenea, referitor la taxare, vreau sa subliniez ca PNL, sub conducerea mea, va continua sa militeze…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, a murit sambata dimineata, transmite Vrancea24. El se afla internat la Institutul Matei Bals din Bucuresti. Cu profunda tristete si regrete, ne alaturam in doliu familiei si comunitatii Vrancei in urma trecerii in nefiinta a domnului Catalin Toma,…

- Echipa PNL Strehaia se marește! Președintele AUR Strehaia, Dan Molea, impreuna cu membrii organizației s-au alaturat organizației PNL Strehaia. Anunțul a fost facut de deputatul liberal Virgil Popescu. ”S-au convins ca AUR nu este un partid serios” ”Echipa liberala de la Strehaia este de astazi mult…

- Cunoscuta activista civica Angi Serban, membra a organizației Coruptia Ucide, a fost ridicata de Politie din propriul pat pentru o postare pe Facebook. Ea susține ca a fost preluata de la o adresa la care nu domicilia, sugerand ca ar fi fost urmarita de autoritați. Intr-o postare pe rețeaua de socializare,…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Celebrul actor, Rareș Ioan Stoica, care a jucat timp de peste 25 de ani pe scena Teatrului Nottara, a incetat din viața la doar 54 de ani. Rareș Ioan Stoica a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani. Acesta a absolvit Academia de Teatru și Film din…

- VIDEO Raed ARAFAT, șeful DSU, recomandari pentru sarbatori: „Cu animalele traim pentru o viața. Petardele sunt pentru o noapte” Raed ARAFAT, șeful DSU, recomandari pentru sarbatori: „Cu animalele traim pentru o viața. Petardele sunt pentru o noapte” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații…