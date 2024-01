Sunt in continuare zone in care circulația rutiera este ingreunata, in contextul protestelor transportatorilor și al fermierilor, care intra, astfel, in cea de-a noua zi. Centrul Infotrafic informeaza ca joi dimineata, 18 ianuarie, circulatia este ingreunata la Vama Siret (Suceava). Dar si pe DN2, in Afumati (Ilfov), unde prima banda a sensului catre București este […] The post Protestele transportatorilor/fermierilor. Ce trebuie sa știe șoferii! Zonele cu trafic rutier ingreunat first appeared on Ziarul National .