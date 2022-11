Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a declarat ca patru prizonieri au fost ucisi si 61 au fost raniti in incendiul produs cu o zi mai devreme la inchisoarea Evin din Teheran, televiziunea de stat difuzand duminica un videoclip potrivit caruia in unitate a revenit calmul, transmite Reuters. Incendiul de la renumita inchisoare Evin…

- Iranienii continua sa protesteze impotriva regimului de la Teheran, dupa mai bine de trei saptamani, in ciuda represiunii tot mai brutale a autoritaților, relateaza Reuters. Liderul Suprem Khamenei a incercat sa-i umileasca din nou pe protestatari numind manifestațiile masive „revolte impraștiate”.

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin 13 oameni au fost uciși, iar alții au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc la școala cu numarul 88, in care se aflau in jur de 1000 de elevi și 80 de […] Articolul Cel puțin…

- Protestele violente continua vineri in mai multe orase din Iran, ca reactie la moartea unei femei in custodia politiei, iar bilantul victimelor este de 26 de morti, demonstranti si agenti ai fortelor de ordine, conform Televiziunii publice de la Teheran, citata de agentia The Associated Press.

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in Iran de la debutul manifestatiilor, reprimate de fortele de securitate si izbucnite dupa decesul unei femei tinere dupa arestarea sa de catre politie, a raportat joi organizatia neguvernamentala Iran Human Rights (IHR), cu sediul la Oslo, transmite AFP.…

- In timp ce toata lumea privirea indreptata catre razbioiul dintre Ucraina și Rusia, in Iran a inceput o revoluție.Cel puțin 31 de persoane au fost ucise in Iran in timpul protestelor impotriva morții lui Mahsa Amini. Mahsa Amini, o femeie iraniana de 22 de ani, a murit in custodia poliției, dupa bataie…

- Peste 1300 de ruși care au ieșit sa protesteze fața de ordinul de mobilizare parțiala au fost reținuți in mai multe orașe din Rusia. Aproximativ 1.000 de oameni sunt din Moscova și Sankt Petersburg. Mulți dintre ei au fost batuți inainte sa fie bagați in dubele poliției și duși spre destinații necunoscute,…

- Fortele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 55.510 - potrivit unui raport publicat, joi, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…