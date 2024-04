Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai puternici aliati ai lui Putin, a susținut marti ca NATO lupta practic impotriva Rusiei in Ucraina si ca alianta militara condusa de SUA a ajutat la organizarea de atacuri pe teritoriul suveran al Rusiei, relateaza…

- Rusia a anuntat duminica ca a cerut Ucrainei extradarea sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) si a altor persoane care, in opinia sa, sunt implicate in "atacuri teroriste" pe teritoriul sau, noteaza AFP. Kievul a respins imediat aceste cereri, considerate "fara valoare" si "cinice", conform…

- Loviturile israeliene asupra orașului Alep, in nordul Siriei, vineri dimineața, au ucis 38 de persoane, inclusiv cinci membri ai grupului armat libanez Hezbollah, au declarat doua surse de securitate citate de Reuters. Ministerul sirian al Apararii a declarat vineri ca mai mulți civili și militari au…

- Cel putin 36 de soldati sirieni au fost ucisi intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei in zorii zilei de vineri, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), informeaza AFP, conform Agerpres. Potrivit acestui ONG cu sediul in Regatul Unit si care are o…

- Masurile de securitate din capitala ucraineana Kiev vor fi intarite dupa o serie de atacuri ruse cu rachete si amenintari cu escaladarea, a anuntat joi un oficial municipal, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Cel putin 13 oameni - sapte membri ai fortelor de securitate si sase insurgenti - si-au pierdut viata intr-un atac comis sambata asupra unei baze militare din nordul Pakistanului, a informat armata pakistaneza, citata de EFE, relateaza Agerpres. "Un grup de sase teroristi au atacat un post al fortelor…

- Cel puțin 104 de persoane au fost ucise și 760 au fost ranite in haosul creat dupa ce soldații Forțelor de Aparare Israelului au deschis focul asupra unor palestinienilor adunați in jurul camioanelor de ajutor alimentar, potrivit Ministerului Sanatații din Gaza.

- Pakistanul a condus atacuri in interiorul Iranului, vizand militanți baluchi, a declarat joi un oficial de rang inalt din cadrul serviciilor de informații pentru Reuters, la doua zile dupa ce Iranul a efectuat atacuri in interiorul teritoriului pakistanez