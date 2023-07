Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia noapte consecutiva, in Franța au izbucnit revolte din cauza morții unui adolescent algerian și marocan impușcat mortal de poliție in timpul unui control rutier. Președintele Emmanuel Macron a facut apel la calmul protestatarilor, dar, in ciuda acestui lucru, joi, tulburarile s-au extins…

- Sindicatele franceze vor organiza marti a 14-a zi de proteste impotriva planurilor guvernului de a creste varsta de pensionare la 64 de ani, in ceea ce ar putea fi o ultima incercare de a exercita presiuni asupra parlamentarilor pentru a renunta la o lege care este deja in vigoare, transmite Reuters.Decizia…

- Peste 2 milioane de francezi, din care cel puțin 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Președintele Emmanuel Macron a promis luni seara, intr-un discurs adresat cetațenilor francezi, ca in decurs de 100 de zile va „vindeca” țara dupa saptamani de proteste, violențe și furie fața de planurile sale nepopulare de a crește varsta de pensionare, relateaza Reuters. El le-a cerut guvernanților…

- Izolarea prelungita din timpul pandemiei de COVID-19 le-a schimbat viața radical. Doi tineri corporatiști au renunțat la slujbele bine platite pentru a porni in aventura vieții: viziteaza Europa pe doua roți. Au pornit din Franța, iar peste puțin timp vor ajunge și in Romania.

- Studenții francezi au ieșit vineri (14 aprilie) pe strazile Parisului, in timp ce Consiliul Constituțional al țarii urmeaza sa se pronunțe cu privire la conformitatea cu normele constituționale a planurilor guvernului de creștere a varstei de pensionare, care au provocat proteste uriașe. Ținand un banner…