- Prim-ministrul francez Gabriel Attal a anuntat joi o noua serie de masuri, printre care o pauza in reducerea utilizarii pesticidelor, pentru a calma sectorul agricol in criza, in timp ce manifestatiile se intensifica in Franta la unison cu alte tari europene, transmite AFP.Statul francez va aloca…

- Franța va consacra prin lege principiul suveranitații alimentare și va inaspri controalele la import, a declarat joi premierul Gabriel Attal, anunțand mai multe masuri pentru a potoli furia fermierilor francezi, noteaza Reuters. Dupa ce miercuri guvernul Portugaliei a incercat sa previna protestele…

- Fermierii au blocat autostrazi din Franța și Belgia, iar protestele s-au extins si in alte parti ale Europei. Agricultorii spanioli si italieni au anuntat ca se alatura miscarii de protest, care a lovit si Germania. Guvernul francez a scos blindatele pentru a proteja Parisul, relateaza Reuters.

- Fermierii francezi par sa fie tot mai furioși. Se pregatesc sa blocheze, luni, Parisul, capitala franceza. Mii de polițiștii au fost mobilizați pentru a impiedica tractoarele sa intre in Paris și marile orașe, in timp ce un „asediu” al capitalei franceze este planificat incepand cu ora locala 14.00.…

- Premierul Franței, Gabriel Attal, a anunțat vineri, pe fondul protestelor masive ale fermierilor, masuri imediate pentru simplificarea activitaților in agricultura, subliniind ca vrea menținerea ”suveranitații alimentare și energetice” și semnaland ca Parisul va bloca Acordul comercial intre Uniunea…

- Guvernul francez a renunțat la planurile de reducere treptata a subvențiilor de stat pentru motorina cumparata de agricultori și a anunțat și alte masuri pentru a-i mulțumi, dar acest lucru nu pare sa fie suficient pentru fermierii furioși care inconjoara Parisul și amenința in continuare sa se indrepte…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a luat cuvantul in cadrul Consiliului de miniștri de la Bruxelles, unde și-a nuanțat cererea cu privire la demisia comisarului european pentru Agricultura Janusz Wojciechowski. Acesta i-a spus oficialului european ca a trecut jumatate de an de cand i-au fost solicitate…

- Peisajul rural european este in fierbere. Din Olanda pana in Romania, trecand prin Polonia, Germania, Franța și sudul continentului, fermierii iși exprima nemulțumirile, scrie Le Monde, conform Rador Radio Romania.Aceste mișcari de protest apar de fiecare data din motive specifice locale (creșterea…