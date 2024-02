Stiri pe aceeasi tema

- Inca o eleva a murit in urma tragediei din Odorheiu Secuiesc. Potrivit informațiilor, eleva care se afla in coma, dupa ce un zid al internatului s-a parbușit peste ea și alți tineri, a murit. Adolescenta avea 17 ani.

- Bilanțul victimelor incendiului tragic de la Ferma Dacilor a ajuns la șapte. Autoritațile au recoltat astazi probe ADN și au descoperit ca printre persoanele carbonizate se numarau alți doi tineri sportivi, Anca Gavrila (20 de ani) și Victor Dinicu (11 ani). O persoana este data disparuta in continuare. …

- Tragedia din Odorheiu Secuiesc a starnit multa revolta in Romania, mai ales dupa ce s-a aflat de neregulile care s-au facut in reabilitarea cladirii. Ei bine, se pare ca parinții copiilor care locuiau acolo știau in ce pericol sunt aceștia, iar mai mulți dintre ei au facut sesizari, pentru a se lua…

- Administratorul firmei care executa lucrari de canalizare in apropiere de internatulul de la Odorheiu Secuiesc a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit surselor citate de Antena3.ro. Anchetatorii spun ca administratorul firmei a coordonat in mod nemijlocit lucrarile de excavație și nu a respectat cotele…

- Informații de ultim moment! Dupa o tragedie de proporții, anchetatorii iau primele masuri in ceea ce privește cazul de la internatul din Odorheiu Secuiesc. Administratorul cladirii a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce un baiat a murit strivit sub un perete prabușit. Alte persoane au fost ranite.

- Colegul elevului care a murit in urma prabușirii zidului internatului de la Odorheiu Secuiesc, a facut primele declarații și a spus ce facea David in momentul care a fost prins sub moloz. Baiatul a povestit ca el plecase din camera cu trei minute inainte de tragedie.

- Un perete al internatului unui liceu s-a prabusit. Un elev a murit și alți trei au fost raniți. Peretele exterior al internatului unui liceu din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit peste copiii aflați acolo. Patru adolescenți au fost prinși sub daramaturi. O fata grav ranita a fost resuscitata și dusa…

- Accident tragic la internatul Liceului Tamași Aron, din Odorheiu Secuiesc. O porțiune din cladirea in care locuiau elevii s-a prabușit, iar patru copii fost prinși sub daramaturi. Un copil a murit, un altul este in stare grava, iar doi dintre ei au scapat teferi. Potrivit autoritaților locale, sub cladire…