Stiri pe aceeasi tema

- Sediul parlamentar al senatorului galațean Andrei Postica (USR-PLUS) a fost vandalizat in noaptea dinspre duminica spre luni, parlamentarul acuzand protestatarii care au manifestat pe strazi ca ar fi fost la originea evenimentului. Luni dimineața, accesul catre intrarea in sediul parlamentar din centrul…

- Sute de persoane vor fi amendate pentru ca au participat la protestele organizate, in Bucuresti, Timisoara si alte orase mari din tara, impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. Mii de persoane au participat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, la proteste organizate…

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza Directia…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza Directia…

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Potrivit Digi24 , protestul a fost condus de senatoarea Diana Șoșoaca. Manifestanții au fluturat steaguri și pancarte, iar pe baloanele…

- Lucratorii din spitale ies, de saptamana viitoare, in strada impotriva inghetarii salariilor. Membrii Federatiei Solidaritatea Sanitara au in plan, la nivel judetean, mitinguri si pichete de protest in fata prefecturilor dar si un miting anuntat joia viitoare in Piata Victoriei din Bucuresti. “Anul…