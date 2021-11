Stiri pe aceeasi tema

- Un copil palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana in cursul unor proteste violente produse vineri in Cisiordania, anunta autoritatile medicale palestiniene citate de cotidianul The Times of Israel, potrivit Mediafax.

- Palestinienii confruntati cu evacuarea dintr-un cartier din Ierusalimul de Est, Sheikh Jarrah, au refuzat marti o oferta de compromis care prevede acceptarea ca dreptul de proprietate asupra locuintelor lor sa revina temporar unei organizatii a colonistilor israelieni, transmite Reuters. Batalia…

- Federația Sanitas a reacționat dupa ce Ministerul Sanatații a publicat proiectul care prevede obligativitatea certificatului verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, pentru personalul medical, avertizand ca nu se va mulțumi cu declarații publice, ci iși asuma sa foloseasca in…

- Spania a decis joi sa administreze o a treia doza de vaccinanti-COVID-19 pensionarilor din aziluri, a anuntat Ministerul Sanatatii, scrie News.ro . Comisia Sanatatii Publice de la Ministerul Sanatatii a decis administrarea ”unei doze suplimentare persoanelor care locuiesc in aziluri, avand in vedere…

- Serviciile carcerale israeliene au anuntat luni, inainte de zori, ca o prima alarma a fost declansata catre ora locala 3.00 (si ora Romaniei), dupa ce locuitori au declarat ca au vazut ”persoane suspecte” in apropierea Inchisorii Gilboa (nord), in care sunt incarcerati sute de palestinieni. Imagini…

- Israel a anuntat, duminica, faptul ca toti cetatenii cu vârsta de cel putin 12 ani au posibilitatea sa primeasca a treia doza de vaccin împotriva coronavirusului.“De astazi, a treia doza este disponibila tuturor”, a declarat Nachman Ash, director general în Ministerul…

- Un adolescent palestinian a fost ucis, marti, in confruntari cu militari israelieni produse in cursul unei operatiuni desfasurate in Cisiordania, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com. Oficiali palestinieni au declarat ca adolescentul in varsta de 15 ani a fost impuscat mortal in cursul…

- Israelul a inregistrat in ultimele 24 de ore 8.646 de cazuri Covid, un record din februarie incoace, in ciuda noilor restricții impuse, scrie Il Messaggero , potrivit Rador. Noile restricții introduse in Israel nu sunt suficiente, deoarece s-a atins un nou record de infecții. In ultimele 24 de ore…