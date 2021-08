Proteste pro-democrație în Thailanda: Polițiștii folosesc gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc FOTO Poliția thailandeza a folosit sâmbata gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva sutelor de manifestanți pro-democrație adunați la Bangkok pentru a cere o reforma politica și o mai buna gestionare a epidemiei de coronavirus, relateaza AFP.

&"Guvernul ucigaș&", &"demisia&", se poate citi pe afișe, în timp ce sâmbata au fost înregistrate aproape 22.000 de cazuri de Covid-19 și 212 de decese, un record.

#Thailand media shows rubber bullets fired at protesters in #Bangkok as stand off continues. Tear gas also being fired consistently.

Sursa articol: hotnews.ro

