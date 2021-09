Sambata, in Olanda, Austria si Turcia, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva restrictiilor sanitare anti-pandemie. Cetațenii cer ridicarea restricțiilor, dar și demisii la nivelul guvernului. Proteste in Olanda In Olanda, zeci de mii de persoane au protestat impotriva restrictiilor impuse pe timpul nopții. Participantii la mars, printre care s-au numarat DJ si muzicieni, au cerut ridicarea restrictiilor impuse industriei de organizare a evenimentelor. S-a protestat in Amsterdam, Haga, Groningen si Maastricht, conform ANP și Agerpres. In Olanda, cluburile si discotecile s-au putut…