- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal. George Simion a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul…

- Mitingul aerian BIAS 2022 se amana pentru 4 septembrie, duminica, din cauza vremii nefavorabile, iar vineri si sambata vor fi antrenamente si va putea fi vizitata expozitia statica interioara si exterioara, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, directorul Aeroclubului Romaniei, George Rotaru.…

- Rusia a dat asigurari ca manevrele Vostok2022 , la care participa peste 50.000 de militari intre 1-7 septembrie, nu sunt indreptate impotriva niciunei tari si a niciunei aliante militare, cum ar fi NATO. Oficialii armatei ruse dau asigurari ca soldații mobilizați se vor intoarce in gaznizoane, la terminarea…

- Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat, marți, secretarul de stat in Ministrul Sanatatii, Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa. Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32. Potrivit secretarul de stat, cei…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- Un al treilea cetațean american este ținut captiv de separatiștii pro-Rusia din Ucraina, transmite presa internaționala, care ii citeaza in acest sens pe prietenii și pe membrii familiei acestuia. Este vorba despre Suedi Murekezi (foto principala), in varsta de 35 de ani. Suedi Murekezi ar fi fost arestat…

- Capitanul și adjunctul sau de pe feribotul care circula pe ruta Thassos-Keramoti au fost arestați dupa un control al poliției portuare, care a constatat depașirea numarului maxim de pasageri. Ruta este folosita de numeroși turiști, printre care și romani, pentru a ajunge pe insula Thassos. Poliția portuara,…