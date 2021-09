Protest la Romexpo, unde se susține Congresul PNL Peste 20 protestatari sunt prezenți, sambata dimineața, in fața intrarii la Romexpo, unde se va susține Congresul PNL. Oamenii afișeaza bannere pe care au trecute nemulțumirile dar și un ciolan imens, de doi metri inalțime. „Vino alaturi de noi maine, de la ora 09.00, la Congresul PNL, la Romexpo! Le ducem un ciolan uriaș, ca sa inceteze lupta interna și sa se ocupe de angajamentele din programul de guvernare”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare de membrii Declic, organizatorii protestului. Aceștia cer desființarea Secției Speciale, imediat dupa finalizarea alegerilor interne din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni s-au adunat, sambata dimineața, in fața Romexpo, acolo unde are lor Congresul PNL, pentru a manifesta impotriva actualei guvernari. Oamenii au pus manele, aluzie la fotografia de la New York a președintelui Klaus Iohannis cu un manelist, au adus crose de golf, iar o asociație…

- Protest inedit la Congresul PNL de maine: „Dupa ce va imparțiți CIOLANUL, desființați Secția Speciala!” Protest inedit la Congresul PNL de maine: „Dupa ce va imparțiți CIOLANUL, desființați Secția Speciala!” „Vino alaturi de noi, sambata, 25 septembrie, la Congresul PNL. Le ducem un ciolan uriaș, cu…

- Congresul PNL cu 5.000 de oameni intr-o singura sala, deși infectarile au explodat, este un afront uriaș la adresa romanilor, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu. Potrivit acestuia, „Guvernul Cițu siluiește cum vrea legea in interes politic, dar le cere romanilor sa accepte restricții tot mai severe”.…

- Președintele PNL a declarat ca liberalii au de ales intre “un om care a provocat criza din coalitie si omul care poate sa rezolve criza”. Participanții la congres vor decide intre “un om care intr-adevar ar putea sa fie premier si un om care nu mai poate sa fie premier, decat daca il tine in viata PSD-ul”,…

- Una dintre primele organizații care iși anunțasera susținerea pentru actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, in obținerea unui nou mandat la congresul PNL de pe 25 septembrie, a executat o intoarcere la 180 de grade, anunțand ca a fost luata decizia retragerii sprijinului pentru Orban, urmand ca…

- Violeta Alexandru, presedinta PNL Bucuresti si sustinatoarea lui Orban in cursa pentru sefia partidului la Congresul din toamna, a transmis ca un lider trebuie sa fie aproape de oameni, asa cum este actualul lider PNL.

- Alegerile din PNL au intrat in linie dreapta la nivelul organizațiilor județene, fapt pentru susținatorii lui Florin Cițu și cei ai lui Ludovic Orban au inceput deja sa se poziționeze de partea cui vor fi la congresul din septembrie. Insa, exista și un numar destul mare de organizații județene care…

- Primarul comunei Atid din județul Harghita, Szilveszter Attila (UDMR), spune ca un urs a produs stricaciuni la un mormant si ca oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Intr-o inregistrare video, edilul face apel la Ministerul Mediului sa intervina, pentru ca „ajungem sa ne manance ursii”. „E foarte trist.…