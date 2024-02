Este esențial pentru Partidul Național Liberal să aibă un candidat la alegerile prezidențiale Negocierile dintre PNL și PSD par sa nu se materializeze vreodata pentru ca ambele partide doresc sa dea candidatul propriu la prezidențiale. Nicolae Ciuca, președintele PNL, a afirmat luni seara ca este imperativ ca Partidul Național Liberal sa prezinte propriul candidat la alegerile prezidențiale, subliniind ca este o tradiție pentru PNL sa aiba reprezentant propriu in cursa electorala. „Este esențial pentru Partidul Național Liberal sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale. PNL are o istorie bogata, fiind unul dintre cele mai vechi partide politice din Europa”, a subliniat Ciuca intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

