Protest la o întâlnire G20: Discursul oficialului rus, boicotat Ministrii de finante din mai multe state au parasit miercuri o sesiune cu usile inchise a G20, care avea loc la Washington, in momentul in care delegatul rus si-a inceput discursul, a declarat o persoana familiara cu sesiunea. Protestul a fost confirmat de ministrul de finante al Canadei. Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a participat la protest, la fel ca oficiali europeni si alti oficiali occidentali care au participat la intalnire. Inainte de summit, oficialii americani au spus ca Yellen nu va participa la anumite sesiuni ale reuniunii care a inclus Rusia. Oficialii ucraineni au vorbit,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

