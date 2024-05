Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- Un general american este de parere ca Rusia nu dispune de forte suficiente pentru a reusi o strapungere majora in ofensiva pe care o desfasoara in prezent in Ucraina, potrivit AFP si Reuters.

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Rusia a atacat sambata instalații energetice ucrainene in trei regiuni, deteriorand echipamente și ranind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, citat de Reuters.

- Sprijinul Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei pentru Ucraina implica riscuri strategice grave privind o confruntare directa intre cele mai mari puteri nucleare din lume, a avertizat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov , informeaza Reuters.

- Procurorul general ucrainean s-a aflat la Bruxelles pentru a le cere miniștrilor de justiție din UE sa sprijine eforturile țarii sale de a urmari penal crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, relateaza Euronews citat de Rador Radio Romania. Angajamentul este de a cauta probe și de a investiga…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…