Vești bune pentru oltenii iubitori de sport. Slatina va beneficia de un stadion modern, cu o capacitate de 10.000 de locuri. Decizia de a construi aceasta noua arena a fost adoptata in cadrul ședinței Guvernului care a avut loc joi. In urma acestei hotarari, Compania Nationala de Investitii (CNI) are acum permisiunea de a demara […]