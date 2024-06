Anunț important: Mâine este ultima zi de înscriere la bacalaureat Maine, 6 iunie, este ultima zi de inscriere pentru examenul de bacalaureat. Tot maine este și ultima zi de cursuri pentru acești elevi, incheind astfel un capitol important din viața lor școlara. Examenul de bacalaureat va incepe cu probele de competențe, urmate de probele scrise. Cateva informații utile pentru candidații care susțin probele de competențe: […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

