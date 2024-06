Stiri pe aceeasi tema

- S-a facut clasamentul! Statele Unite tocmai au obținut o onoare semnificativa – fiind desemnate de Forumul Economic Mondial drept cea mai buna țara din lume pentru calatorii și turism in 2024, relateaza CNN . Clasamentul este determinat de o gama larga de criterii, inclusiv infrastructura, resursele…

- Forumul Economic Mondial a anunțat retragerea de la conducerea organizației (World Economic Forum – WEF) a fondatorului sau, germanul Klaus Schwab, dupa o activitate de peste 50 de ani. Intr-un comunicat facut public, WEF a precizat ca aceasta miscare face parte dintr-o strategie multianuala de schimbare…

- „Valoarea indicelui Confidex, care determina nivelul de incredere a managerilor romani in economie, a atins cea mai mare valoare masurata in ultimii patru ani, de 52,5, arata cel mai recent studiu Confidex S1 2024. Astfel, pe fondul scaderii inflatiei, al cresterii PIB-ului si al unui optimism crescut…

- Cel mai nou clasament mondial care realizeaza evaluarea activitații academice in intreaga lume, ScholarGPS™, cu sediul in California, deținut și operat de Meta Analytics LL, plaseaza Universitatea Politehnica Timișoara pe poziții remarcabile, atat in clasamentul instituțiilor, cat și in cel al oamenilor…

- Decizii importante pentru Armata Romana, astazi: Aprobarea participarii Armatei Romaniei la Operatia maritima de tip coalitie PROSPERITY GUARDIAN (OPG), incepand cu anul 2024, si la operatiile Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagra, se va afla, luni, pe agenda ședinței comune…

- In județul Buzau, companiile locale se confrunta cu o criza de personal calificat, cauzata de salariile mai mari oferite de firmele care lucreaza la Autostrada A7, in special cele aparținand omului de afaceri Ștefan Umbrarescu. Acest fenomen a fost subliniat recent de Ionel Gagu, directorul firmei Concas,…

- Un grup de cercetatori a propus o idee revoluționara, care ar putea schimba complet peisajul juridic al industriei combustibililor fosili. Aceștia sugereaza ca marile companii producatoare de petrol și gaze ar putea fi aduse in fața justiției sub acuzația de omucidere, in contextul in care schimbarile…

- Chirurgii au transplantat un rinichi de la un porc modificat genetic unui pacient in viața, intervenție realizata pe data de 16 martie anul acesta, a anunțat, joi, Masachusetts General Hospital din Boston. Este o premiera care reprezinta un nou pas spre o potențiala soluție a penuriei cronice de donatori…