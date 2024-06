Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus astazi in executare trei mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul…

- ”Cu privire la dosarul penal ce are ca obiect savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata si ca urmare a administrarii probatoriului prin exploatarea datelor rezultate din perchezitiile efectuate la data de 13.03.2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis,…

- Un barbat a fost reținut de polițiști dupa perchezițiile efectuate miercuri, intr-un dosar de abuz in serviciu și delapidare, la primaria Racovița și locuințele unor funcționari publici. „La data de 15 martie 2025, in urma cercetarilor efectuate de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunilor de inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals, aflat in supravegherea…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus, miercuri, 13 martie, in executare 5 mandate de percheziție domiciliara. Acestea fac obiectul a doua dosare penale in…

