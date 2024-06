Stiri pe aceeasi tema

- Regina Camilla a facut un gest neașteptat in momentul in care Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, a vrut sa o ia de mana, in timpul unui eveniment de comemorare a Zilei Z, scrie Newsweek, citata de Digi 24.Brigitte Macron și regina au depus flori in timpul unei ceremonii a Legiunii Regale Britanice,…

- Aniversarea a 80 de la Ziua Z a prilejuit un moment considerat stanjenitor de catre britanici. Parașutiștii din Albion au fost surprinși ca au fost intampinați de oficiali vamali francezi dupa ce au aterizat in Normandia pentru aniversarea a 80 de ani de la Ziua Z. In imagini se vede cum supușii Regelui…

- Lideri de prim rang din țarile democratice, printre care președintele Joe Biden, regele Charles al III-lea, președintele Emmanuel Macron, cancelarul Olaf Scholz și premierul Justin Trudeau, participa, in ziua de 6 iunie 2024, in Franța, la ceremonia prin care se comemoreaza 80 de ani de la debarcarea…

- Președintele american Joe Biden face o vizita de cinci zile in Franța. Liderul SUA ajunge miercuri in Europa și va pleca duminica. Biden va participa la ceremoniile dedicate implinirii a 80 de ani de la debarcarea Aliaților in Normandia și va avea mai multe intalniri oficiale, potrivit mediafax.

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja festivitatilor celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, apoi la summitul G7 din Italia, a anuntat marti Casa Alba la scurt timp dupa plecarea presedintelui american in Franta.“In cursul deplasarii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa-l primeasca pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski vineri, la Palatul Elysee, dupa marcarea a 80 de ani de la Debarcarea in Normandia, pentru a discuta despre ”nevoile Ucrainei” impotriva Rusiei, relateaza News.ro.”In contextul in care atacurile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționeaza sa se deplaseze luna viitoare in Franța pentru comemorarea Zilei Z, apoi sa se alature summitului G7 din Italia, spun doua surse pentru POLITICO. Potrivit publicației citate, liderul de la Kiev va incerca sa-i convinga pe occidentali sa apere Ucraina…