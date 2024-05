Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol electoral de proporții mafiote se desfașoara in comuna Ciorani din Prahova, unde primarul Marin Voicu și-a facut de cap intr-un mod demn de un adevarat șef de banda. Nu, nu suntem pe un platou de filmare, ci in mijlocul unei campanii electorale unde cuvantul „democrație” pare sa fie scris…

- Dupa inundațiile de duminica, de la Valcanești, in Prahova, luni, natura s-a dezlanțuit din nou in mai multe stațiuni de pe Valea Prahovei. La Sinaia, o strada a fost inundata. Luni, o ploaie torentiala, care a durat aproximativ o jumatate de ora, a facut prapad in statiunile de pe Valea Prahovei.…

- O viitura devastatoare a lovit duminica seara localitatea Valcanești din județul Prahova, declanșata de o ploaie torențiala care a facut ca apele paraului Sarata sa iasa din matca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, viitura a luat cu ea trei autoturisme,…

- Subcomisarul Alexandru Ovidiu Vita, un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Gorj, este acuzat de Sindicatul Europol al polițiștilor ca impune subordonaților sai un plan strict de amenzi și ii critica dur atunci cand aceștia aplica prea puține sancțiuni in trafic. Potrivit informațiilor…

- Cantautorul George Nicolescu, care a devenit cunoscut pentru melodia „Eternitate”, a murit la varsta de 74 de ani. Deși s-a nascut orb, George Nicolescu a avut o cariera prodigioasa, ajungand chiar pe primele locuri in topurile din Romania. Cel care a anunțat decesul, marti, a fost artistul Andrei Paunescu.„S-a…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…

- Țarile din intreaga lume refuza sa primeasca inapoi solicitanții de azil respinși in Germania și UE. La cealalta extrema, comuniștii din Cuba implora, practic, sa-și aduca inapoi compatrioții care au emigrat ilegal in SUA. Exista un calcul in spate. Comuniștii din Cuba au anunțat creșteri importante…

