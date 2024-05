Stiri pe aceeasi tema

- Cu huiduieli și tensiuni, campania electorala din Timișoara a debutat intr-un mod tumultuos. Primarul in funcție, Dominic Fritz, a fost nevoit sa-și lipeasca afișele in mijlocul contestațiilor vehement exprimate de susținatorii AUR.

- Contracandidatul a declarat ca in ultimele doua luni a primit in total amenzi de peste 20.000 de lei, pe care Marin Voicu, actualul edil, le-ar fi scris personal și le-ar fi trimis prin poștaș. Tensiuni uriașe in Coaliție, la nivel local. Un viceprimar PSD jignește și amenința o consiliera de la PNL:…

- Prin harul, binecuvantarea, voia lui Dumnezeu și a increderii dumneavoastra oferita la alegerile locale din data de 27.09.2020, incepand cu data de 30.10.2020 sunt primarul orașului Salcea.In anul 2020 mi-am depus candidatura la funcția de primar al orașului Salcea datorita lipsei de management ...

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, trimis in judecata pentru fraudarea alegerilor locale din 2020 si inculpat intr-un alt dosar pentru fapte similare care vizeaza alegerile parlamentare din acelasi an, vrea sa obtina un nou mandat, candidatura acestuia fiind admisa.

- Mulți dintre parlamentari, aflați in campanie electorala pentru alegerile locale, prefera sa mearga in teritoriu in detrimentul participarii la ședințe. Parlamentarii romani primesc remunerații semnificative, de pana la 15.000 de lei lunar, pentru a-și indeplini atribuțiile legislative. Totuși, o parte…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și președinte interimar al Camerei Deputaților, și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. ”Cred ca a venit vremea schimbarii in judetul Timis. Timisul trebuie sa recupereze anii pierduti si decalajele de judete mai mici si…

- Cea mai calduroasa luna februarie de cand se masoara temperaturile a fost calduța și din punct de vedere politic. The post Campanie electorala in toata puterea cuvantului. Lipsesc doar candidații. first appeared on Informatia Zilei .

- Primarul capitalei, Ion Ceban, acuza PAS ca „a intrat intr-o noua campanie electorala”. „Acești oameni impart minciuni in corturi, in locațiile amenajate de municipalitate și modernizate din banii municipali. Eu ii sfatui sa mearga cu cortul in vama, unde protesteaza agricultorii, in fața la instituțiile…