Tupeu incredibil: Un primar din Prahova și-a plătit ratele la bancă din banii instituției Primarul comunei Baltesti din judetul Prahova, Ion Radu, și-a depașit cu mult atribuțiile de edil, ceea ce a dus la reținerea sa pentru comiterea mai multor infractiuni, privind atribuirea unor contracte. Mai mult, Ion Radu și-a permis sa cheltuie sume importante de bani din bugetul primariei in folosul propriu, ajungand chiar sa-și achite ratele la banca din banii instituției pe care o conducea. In dosarul care il vizeaza pe primarul Ion Radu, sunt cercetate mai multe persoane, administratorii unor societați comerciale. De asemenea, a mai fost reținuta de catre procurori și o alta persoana.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Primarul comunei prahovene Baltesti, Ion Radu, a fost retinut marti pentru comiterea mai multor infractiuni care au legatura cu exercitarea functiei de edil. Acesta este acuzat de abuz, conflict de interese, delapidare. Primarul comunei prahovene Baltesti, Radu Ion, a fost retinut pentru 24 de ore,…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului a confirmat ca primarul comunei Baltesti din Prahova, Ion Radu, a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte intr-un dosar ce vizeaza acuzații de abuz in serviciu, conflict de interese și delapidare, a relatat AGERPRES in cursul…

- In acelasi dosar, procurorii au retinut inca o persoana, iar trei oameni de afaceri sunt cercetati.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele lui Ion Radu, primar al comunei Baltesti, sub acuzatiile de abuz, conflict de interese,…

