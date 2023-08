Stiri pe aceeasi tema

- Un miting de protest are loc luni in fata sediului central al Postei Romane, pe fondul nemultumirilor legate de procesul de disponibilizare colectiva anuntat la nivelul acestei companii, a anuntat Blocul National Sindical (BNS). „Blocul National Sindical (BNS) informeaza ca, incepand cu ora 9:00, are…

- Foxconn, numita oficial Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a declarat ca veniturile au ajuns luna trecuta la 469,23 miliarde de dolari taiwanezi (14,82 miliarde de dolari), in crestere cu aproape 11% fata de iunie. Compania a declarat ca veniturile au fost al pe locul al doilea ca marime pentru luna…

- Compania naționala TAROM scoate la vanzare peste 37.000 de bilete la prețuri promoționale: 68 de euro dus-intors pentru orice destinație interna. Prețurile promoționale pentru cursele externe pornesc de la 128 de euro, dus-intors. Toate tarifele includ bagajul la cala 23 kg, taxele de aeroport, check-in…

- Compania de Apa Someș a anunțat azi ”ajustarea” tarifelor pentru apa potabila și canal meteo, ceea ce inseamna, de fapt, o majorare a prețului, stabilita deja și aprobata. Noile tarife au intrat in vigoare de la 1 iulie, se arata in comunicatul Companiei de Apa Someș. Preț apa potabila: 5,58 lei/mc…

- Tarife Hidroelectrica in perioada 1 iulie – 30 septembrie. Oferta de prețuri a companiei pentru clienți casnici Compania Hidroelectrica a anuntat noi tarife pentru energie electrica. Oferta este pentru clienți casnici și este valabila pentru contracte incheiate in perioada 1 iulie – 30 septembrie. Oferta…

- „In prima zi de la numirea mea in functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, am discutat atat cu cei din conducerea Postei Romane, cat si cu reprezentantii Sindicatului Lucratorilor Postali pentru a intelege mai bine situatia actuala si nemultumirile acestora. Am primit promisiunea…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 398 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 iunie. Sunt vacante 398 de posturi in…

- ”DNA, cred ca aveti treaba pe la Posta! Ia uitati va cum au tocat hartii toata noaptea si au infundat ghena!”, scrie Anca Alexandrescu.Percheziții DNA la Poșta Romana„Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au ajuns astazi la trei dintre sediile Companiei. Paralel cu verificarile DNA, Posta…