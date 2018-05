Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader spune ca decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizare privind conflictul institutional in cazul revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, “valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub…

- Pana sa se afle decizia Curtii Constitutionale pe tema sesizarii depuse din directia Guvernului, dupa ce presedintele a refuzat propunerea formulata de ministrul Justitiei, privind revocarea sefei DNA, Klaus Iohannis a fost la deschiderea Bookfest. De unde a raspuns mai multor intrebari ale jurnalistilor.…

- Mii de romani au iesit sambata seara in strada, atat in Bucuresti, cat si in zeci de orase din tara si din strainatate. Oamenii sunt revoltati ca cei de la PSD si ALDE continua asaltul asupra Justitiei in ciuda faptului ca societatea se exprima de aproape un an jumatate in strada impotriva masurilor…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader, a declarat joi, in fata judecatorilor Curtii Constitutionale ca refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe Laura Codruta Kovesi este unul exclusiv politic, care a dus la acest conflict de natura…

- Tudorel Toader a afirmat ca in momentul in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a folosit argumente juridice si manageriale, in timp ce raspunsul presedintelui Klaus Iohannis a fost unul “pur politic”, relateaza Agerpres. “Rationamentele si argumentele de ordin constitutional…

- Opinii ale specialistilor in drept Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, considera ca este corecta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a nu o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kövesi. El a explicat, pentru Radio România Actualitati, care…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un dialog purtat sambata pe platoul unei televizini de știri, Calin Popescu Tariceanu a scapat cateva infomații care dau de gandit. Ce se intampla daca președintele Klaus Iohannis refuza sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi? Daca se intampla asta, a spus al doilea om…

- Toader, in cazul Kovesi: Sunt pregatit sa sesizez CCR. E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat Constitutia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe…