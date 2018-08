Protest 10 august. Mihai Fifor, comisie parlamentară de anchetă: A fost amenințat cu moartea ''Qui prodest? Aceasta este prima intrebare care se impune atunci cand cauti sa afli adevarul despre o intamplare sau alta. Cui foloseste ce s-a intamplat? Asa trebuie sa inceapa si orice discutie despre ziua de 10 august. Dar sa derulam filmul evenimentelor: 1. Pe 10 august a fost anunțat un protest al romanilor din diaspora. Deși a fost anunțat ca un protest al Diasporei, nimeni – atenție, nimeni – nu și-a asumat organizarea lui. De ce? Pentru ca el urma sa se termine in violențe. 2. Despre aceasta evoluție a lucrurilor au vorbit mai mulți susținatori ai Opoziției… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

