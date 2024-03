Jandarmi primiți la `țol festiv` cu o lopată și cărămizi - Amenințări cu moartea după oprirea petrecerii la care s-a intervenit Un barbat din orașul Braila a aruncat in jandarmi cu o lopata și mai multe caramizi. De asemenea, braileanul i-a injurat și i-a amenințat cu moartea pe jandarmi. Scandalul a izbucnit in momentul in care jandarmii i-au cerut barbatului sa dea mai incet muzica din curte, potrivit mediafax. Incidentul a avut loc in cartierul brailean Chercea. Jandarmii au fost trimiși in misiune in urma unui apel prin care se anunța ca in curtea unei case „se asculta muzica la intensitate mare, deranjand ordinea și liniștea publica”. Scandalul a izbucnit in momentul in care jandarmii au incercat sa vorbeasca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

