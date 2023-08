Proteina din lapte care poate ajuta la vindecarea rănilor Cercetatorii din cadrul University College London (UCL) au derulat primul studiu de vindecare a cazeinei, proteina gasita in lapte. Aceștia au testat proprietațile de vindecare ale proteinei pe șobolani. In urma unor studii realizate pe șobolani, s-a remarcat faptul ca bandajele infuzate in cazeina au imbunatațit procesul de vindecare al ranilor, comparativ cu alte grupuri participante la studiu. Cazeina e o substanța cu proprietați antimicrobiene care poate fi obținuta din toate tipurile de lapte. Deoarece este un material ieftin, ar putea inlocui materialele scumpe folosite in pansamentele pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

