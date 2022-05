Protecția Consumatorilor Timiș, controale în restaurante. Amenzi de 120.000 de lei în două zile Protecția Consumatorilor Timiș a facut noi verificari in primele doua zile ale saptamani, fiind vorba atat de controale operative, cat și de controale in urma unor reclamații. Au fost vizate restaurantele din mall-uri, din zona centrala a Timișoarei, dar și din județ. In total, luni și marți au fost verificați 13 operatori economici, fiind aplicate […] Articolul Protecția Consumatorilor Timiș, controale in restaurante. Amenzi de 120.000 de lei in doua zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

