Propunere inedită: un miliardar caută parteneră pentru a merge împreună pe Lună Un miliardar japonez cauta o partenera care sa-l urmeze pe Luna si, desi pare o propunere romantica, este vorba de o oferta concreta care implica un periplu real plin de aventuri, relateaza EFE. In 2018, Maezawa a anuntat ca i-ar placea sa fie insotit de opt artisti, insa acum el este in cautarea unei partenere de calatorie. Campania este desfasurata pe site-ul sau de internet, sub titlul 'Amantii Lunii', si da de inteles ca este in cautarea 'cuiva special' care sa-l insoteasca. Ideea este de a demara aceasta cautare intr-un 'reality show' care va fi difuzat de canalul de televiziune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

