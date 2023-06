Proprietarii de pensiuni, convocați la Primăria din Baia de Fier pentru brandul de stațiune Proprietarii de pensiuni din comuna gorjeana Baia de Fier fac proiecte pentru dezvoltarea stațiunii turistice de interes local. In cadrul evenimentului „Cicloturismul in Familie”, comuna Baia de Fier a organizat recent o intalnire cu proprietarii de unitați de cazare din zona. Au participat: peste 20 de proprietari de pensiuni din zona, reprezentanți ai Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasa la Brancuși”, ai Salvamont Gorj, ai parohiei Baia de Fier 1, ai GAL Parang și GAL Gilort. Cei prezenți au venit cu o serie de propuneri constructive pentru promovarea destinației Stațiunea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

