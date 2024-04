Ofertă turistică! Două puncte gastronomice pentru promovarea bucătăriei tradiționale rurale, deschise în comuna Margina Dupa mai mulți ani de activitați de promovare turistica a comunei, de dezvoltare a unor produse turistice locale și implicare a comunitații in multiple activitați de profil, comuna Margina reușește sa puna pe harta județului Timiș doua Puncte Gastronomice Locale (PGL). Deschise in localitațile Margina și Coșteiu de Sus, cele doua Puncte Gastronomice intaresc in mod consistent oferta turistica a zonei și vor oferi vizitatorilor și turiștilor ocazia de a accesa in mod permanent bucataria tradiționala locala. Ele vor funcționa pe tot parcursul anului și pot fi gasite in localitatea Margina… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

