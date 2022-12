Asociația Promo-LEX a monitorizat și in anul 2022 situația drepturilor omului in regiunea transnistreana și a constatat ca lucrurile continua sa se inrautațeasca. „Cu regret, este o constatare care se menține cel puțin in ultimii patru ani”, a declarat avocatul Promo-LEX, Pavel Cazacu, intr-un comentariu pentru IPN la sfarșit de an, tranmsite Știri.md. Invazia militara rusa in Ucraina i-a afectat in mod indirect și pe locuitorii Transnistriei. De asemenea, a fost persecutat activismul civic, au lipsit mecanismele eficiente de aparare a drepturilor omului și a persistat fenomenului impunitații.…