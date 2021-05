Stiri pe aceeasi tema

- „Pana acum avem 264.544 de dosare evaluate in perspectiva evaluarii. Pregatirea tuturor dosarelor de pensii pentru recalculare prin introducerea unor factori de contributivitate suplimentara pentru a reduce inechitațile și sa ajungem in Romania sa avem la pregatire egala, vechime egala, pensia sa fie…

- "Pensiile speciale nu se taie, pensiile speciale se recalculueaza astfel incat sa reducem inechitațile evidente fața de sistemul pensiilor de stat. Acest lucru este evident din statistici, nu trebuie sa uitam ca avem aprox 9.600 de beneficairi ce pensii speciale, cu o pensie medie de 9.500 de lei, iar…

- "Pensiile speciale nu se taie, pensiile speciale se recalculueaza astfel incat sa reducem inechitațile evidente fața de sistemul pensiilor de stat. Acest lucru este evident din statistici, nu trebuie sa uitam ca avem aprox 9.600 de beneficairi ce pensii speciale, cu o pensie medie de 9.500 de lei, iar…

- Primele doua etape de evaluare a dosarelor de pensii s-au incheiat, fiind verificate aproape 250.000 de dosare, din care 202.000 de dosare finalizate complet, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Am constatat ca in momentul de fata am incheiat primele…

- Raluca Turcan a afirmat ca Pilonul II de pensii, administrat privat este obligatoriu si vine sa completeze pensia de stat. Prin urmare, ministrul Muncii a anuntat ca a fost modificat modelul cadru al contractului individual de munca si introdusa o noua obligatie care ii revine angajatorului si anume…

- Raluca Turcan a afirmat ca exista angajati din sistemul bugetar care au venituri nete de 50.000 de lei lunar, dar ca aceste venituri vor scadea in urma implementarii noii legi a salarizarii unitare. Conform ministrului, cea mai mare pensie din sistemul public, bazata pe contributivitate, este de 39.000…

- Aproape 90.000 de dosare de pensie au fost reevaluate in vederea recalcularii drepturilor beneficiarilor, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Potrivit surse citate, numarul total al dosarelor care vor trebui sa intre in reevaluare si…

- Turcan a subliniat ca nu vrea sa creeze așteptari false in randul populației. ”Nu cred ca mai degraba de un an de zile, sincer. Anul acesta, tot sistemul de salarizare este batut in cuie. (...) Proiectul acesta e un proiect foarte complex si nu vreau sa creez asteptari false ca va fi gata anul asta.…