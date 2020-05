Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul anunțat de Primaria Cluj-Napoca de a reamenaja zona Lacului Gheorgheni I a iscat un viu interes in randul clujenilor. Asociația SOS Cluj are și cateva propuneri referitoare la transformarea acelui spațiu.

- Avand in vedere situația epidemiologica privind infecția cu coronavirus, conducerea Universitații „Valahia” din Targoviște a decis suspendarea, in totalitate, a activitaților didactice și administrative in perioada 11-23 martie 2020. Masura vizeaza studenții, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice,…

- Universitatea “Valahia” din Targoviște suspenda cursurile incepand de maine, pana pe data de 23 martie pentru a reduce riscul inmulțirii Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Universitatea “Valahia” suspenda cursurile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe 7 martie, la Suceava se va inaugura Clubul pensionarilor. Potrivit primarului Ion Lungu, clubul va funcționa intr-o cladire cu o suprafața de 140 de metri patrați, situata pe strada Avram Iancu, linga Piața agroalimentara centrala. Proiectul este realizat in baza unui parteneriat intre municipalitate…

- Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a demarat inscrierile pentru cea de-a treia serie de cursuri gratuite de Antreprenoriat si Competente Digitale din proiectul „Mommypreneurs”. Cursurile de adreseaza mamelor cu virsta maxima de 29 de ani care se afla in concediu de maternitate sau au terminat…

- „Sunt bani pentru anveloparea blocurilor. O parte din lucrari au și început. O parte urmeaza sa fie începute în perioada urmatoare. Discutam despre 58 de blocuri care fac parte din acest program. 2.511 apartamente sunt beneficiare”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB) va inaugura, vineri, primul Spital Universitar Veterinar de Urgenta din Romania - "Prof.dr. Alin Birtoiu", in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara. Spitalul va fi dotat cu aparatura moderna si va avea capacitatea de…

- Ziarul Unirea 21 martie 2020: Concursul de Fizica ,,Constantin Salceanu”, la Liceul Teoretic ,,David Prodan” Cugir. Premii și facilitați pentru admiterea elevilor la facultatea de fizica Asociatia pentru Stiinta si Progres ,,Pitagora” Cugir in parteneriat cu Universitatea de Vest Timisoara și Liceul…