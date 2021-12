Proiectul de buget al Senatului pentru 2022 a fost aprobat de Comisiile de finanțe Comisiile de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, marti, cu 24 voturi “pentru”, unul “impotriva” si 6 abtineri, bugetul Senatului pe 2022. Secretarul general al Senatului, Ciprian Bucur, a precizat ca bugetul acestei Camere este de 228.019.000 lei credite de angajament si 217.719.000 lei credite bugetare. “Sumele propuse sunt necesare si suficiente pentru desfasurarea activitatii in conditii optime a Senatului”, a spus Bucur. El a mentionat ca vor fi cheltuieli de personal in suma de 167.000.000 lei si cheltuieli cu bunuri si servicii de 24.000.000 lei. Comisiile au respins un amendament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

