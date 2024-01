Stiri pe aceeasi tema

- 12 proiectile funcționale, provenite din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite marți, 16 ianuarie a.c., pe un șantier din incinta Aeroportului Oradea. Apelul prin numarul unic 112, care sesiza descoperirea unor muniții in incinta Aeroportului Oradea, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului…

- 12 proiectile functionale, provenite din cel de al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite marti, 16 ianuarie a.c., pe un santier din incinta Aeroportului Oradea. Potrivit ISU Bihor, apelul prin numarul unic 112, care sesiza descoperirea unor munitii in incinta Aeroportului Oradea, a fost primit…

- ”Apelul prin numarul unic 112, care sesiza descoperirea unor munitii in incinta Aeroportului Oradea, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, in dupa-amiaza zilei de marti, iar pentru gestionarea operativa a evenimentului semnalat, au fost…

- Nr. 11 Oradea, 17.01.2024 BULETIN INFORMATIV Proiectile explozive functionale descoperite in incinta Aeroportului Oradea 12 proiectile functionale, provenite din cel de al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite marti, 16 ianuarie a.c., pe un santier din incinta Aeroportului Oradea. Apelul prin numarul…

- Nr. 5 Oradea, 11.01.2024 BULETIN INFORMATIV Incendiu la o gospodarie din OradeaMasuri de prevenire a incendiilor de natura electrica Miercuri, 10 ianuarie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din Oradea, strada Camil Petrescu.Apelul, care sesiza…

- In dimineata zilei de luni, 6 noiembrie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe strada Lucian Blaga din municipiu. Apelul care sesiza producerea incendiului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii…

- Nr. 306 Oradea, 06.11.2023 BULETIN INFORMATIVIncendiu la o locuinta de pe strada Lucian Blaga din Oradea In dimineata zilei de luni, 6 noiembrie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe strada Lucian Blaga din municipiu.…

- Miercuri, 1 noiembrie a.c., echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor ISU Bihor au fost solicitate, prin Sistemul Unic 112, sa intervina in localitatea Chijic, comuna Copacel, pentru salvarea unui barbat, in varsta de 65 de ani, prins sub…