Proiectil și două cartușe neexplodate din al Doilea Război Mondial, 'răsădite' în grădină Un barbat dintr-un sat din Harghita a sunat miercuri seara la 112 și a anunțat ca a gasit in curte in urma unor sapaturi, elemente de muniție ramasa neexplodata. Echipajul pirotehnic a gasit un proiectil exploziv și doua cartușe provenite, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Mediafax. „Un cetațean din satul Garciu, comuna Racu a sunat, in aceasta seara, la 112 dupa ce a gasit, in propria curte, in urma unor sapaturi, elemente de muniție ramasa neexplodata, ce pareau a fi cartușe și un proiectil”, potrivit ISU Harghita. La fața locului a ajuns un echipaj… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

